Romance of the Three Kingdoms 8 Remake in uscita a ottobre

Koei Tecmo ha annunciato la data di uscita di Romance of the Three Kingdoms 8 Remake, una versione rimaneggiata dello strategico a turni basata su Romance of the Three Kingdoms VIII with Power Up Kit comprendente sia la modalità “Tutti gli ufficiali” che quella “Tutti i periodi”.

Tra le aggiunte di questo remake segnaliamo l’incremento di ufficiali giocabili, passato da circa 600 a 1.000. Con gli ufficiali e le forze appena aggiunti, i giocatori possono scoprire nuovi eventi e relazioni tra ufficiali per un’esperienza ancora più autentica. Anche la funzione “Tutti i periodi” è stata aggiornata per offrire oltre 55 scenari, inclusi quelli immaginari. Dalla fine della dinastia Han Orientale fino all’era finale del periodo dei Tre Regni, i giocatori possono scegliere qualsiasi ufficiale e quale periodo vorrebbero rievocare, creando numerose combinazioni possibili per un’esperienza unica per ogni giocatore.

Attraverso la funzione evoluta “Tutti gli ufficiali”, i giocatori hanno la possibilità di prendere il controllo dei potenti governanti e degli ufficiali che li servono o di essere un ufficiale libero e unirsi a un esercito vagabondo. Ciò consente ai giocatori di esplorare i Tre Regni con un’esperienza sempre nuova e unica grazie alle nuove funzionalità e alla varietà di associazioni formate sia dentro che fuori dal campo di battaglia evidenziate da relazioni sia “simbiotiche” che “antagoniste”. Le relazioni “simbiotiche” vengono stabilite quando il giocatore interagisce con altri ufficiali attraverso situazioni come comandi o eventi e si verifica un certo numero di “simpatie”. Quando un giocatore è in una relazione “simbiotica” con un altro ufficiale, l’ufficiale si unirà e aiuterà il giocatore in molte situazioni, comprese le questioni di politica interna, i consigli e le battaglie. D’altra parte, se la relazione è “antagonista”, l’ufficiale non accetterà le visite del giocatore e potrebbe addirittura dargli la caccia sul campo di battaglia.

Tra le novità di Romance of the Three Kingdoms 8 Remake spiccano anche i “Tratti” potenti e unici. Aiutando gli ufficiali a distinguersi, i “Tratti” sono abilità possedute da alcuni ufficiali che portano a risultati eccezionali o aneddoti memorabili nella storia. Ad esempio, Cao Cao può agire due volte in consiglio e Liu Bei può incontrare gli ufficiali senza fallire. La varietà di relazioni costruite durante l’esperienza vengono ora mostrate in modo drammatico attraverso una serie di nuovi elementi. I giocatori potranno verificare le dinamiche in costante cambiamento di ogni relazione attraverso la “Tabella delle Relazioni”. La “Tabella delle relazioni” non mostra solo relazioni come “Fratelli giurati” e “Coniugi”, ma descrive anche relazioni speciali come “Partner predestinati”, “Rivali” e “Nemici giurati”, oltre a visualizzare i vari collegamenti “Simbiotici” e “Antagonisti”. Man mano che le relazioni con gli altri si approfondiscono, la “Forgia collegata” potrebbe verificarsi anche durante battaglie e missioni. Questi collegamenti speciali consentono prestazioni migliori oltre le capacità individuali in varie situazioni.

Inoltre, molti eventi del gioco, dai principali incidenti storici agli aneddoti degli ufficiali, ora possono essere avviati dagli ufficiali attraverso i “Racconti”. Ciò consente ai giocatori di partecipare selettivamente agli eventi di loro scelta. Inoltre, alcuni eventi offrono scelte e le decisioni del giocatore modificheranno dinamicamente la vita degli ufficiali e dei Tre Regni.

L’uscita di Romance of the Three Kingdoms 8 Remake è fissata al 24 ottobre su PC (Steam), PS4, PS5 e Nintendo Switch nel solo formato digitale.