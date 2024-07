Warhammer 40,000: Rogue Trader, rinviato il DLC Void Shadows

Brutte notizie per chi attende il primo DLC di Warhammer 40,000: Rogue Trader giacché Owlcat Games ha annunciato il rinvio di Void Shadows.

Questo contenuto aggiuntivo proporrà una nuova storia che si innesta all’interno della linea narrativa principale, così da offrire una quindicina di ore aggiuntive di gioco. Ambientato interamente all’interno della nave del Rogue Trader, Void Shadows offrirà uno spaccato sulle vite di chi garantisce il corretto funzionamento della Nave del Vuoto, ma permetterà anche di affrontare una nuova minaccia che rischia di mettere a repentaglio la missione del Lord Capitano. Il DLC introdurrà anche un nuovo companion: si tratta di Kibellah, un’assassina del Culto della Morte pronta a giurare fedeltà alla dinastia dei von Valancius, così come hanno fatto le assassine che l’hanno preceduta.

Per quanto riguarda la nuova data di uscita, questa è stata spostata al 24 settembre. Il team spiega di aver bisogno di qualche settimana di lavoro in più per migliorare il prodotto finale e garantire un’esperienza quanto più possibile priva di sbavature.