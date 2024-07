Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, un trailer presenta la colonna sonora

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, in sviluppo e pubblicazione da Capcom, è uno dei videogiochi più interessanti del mese di luglio. Disponibile esclusivamente in digitale su PC e console, la produzione ha presentato un trailer con la colonna sonora, considerata dal team particolarmente toccante ed evocativa.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess è un gioco strategico d’azione Kagura per giocatore singolo, unico nel suo genere e d’ispirazione giapponese. La storia si svolge su una montagna ormai pervasa dalla corruzione. Durante il giorno, il giocatore purificherà i villaggi e preparati per il tramonto, mentre di notte proteggerò la Sacerdotessa dalle orde delle Furie. Ricordiamo, inoltre, che è in arrivo il prossimo 19 luglio.