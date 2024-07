The Operator è in arrivo a breve

Sviluppato dal team indipendente esordiente Bureau 81, The Operator, il puzzle game tematicamente vicino a opere come X-Files e Sherlock, arriverà il prossimo 22 luglio 2024 su PC (Steam). Inoltre, è ispirato a opere come Her Story di Sam Barlow, l’apprezzato autore di IMMORTALITY.

The Operator è un’avventura narrativa immersiva in cui i giocatori ricevono i casi dagli agenti operativi della FDI. I giocatori dovranno indagare sui crimini scovando gli indizi e mettendo insieme le informazioni chiave. Per trovare la verità, i giocatori dovranno smantellare una complessa rete di informazioni e trovare le prove per ricostruire una storia piena di colpi di scena.