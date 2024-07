Call of Duty: Black Ops 6, annunciate le date della beta

Durante un episodio del neonato podcast di Call of Duty, Activision e Treyarch hanno annunciato le date della beta di Black Ops 6 che si terrà ttra la fine di agosto e l’inizio di settembre.

L’accesso anticipato alla beta è previsto dal 30 agosto al 4 settembre: questa sessione è riservata a chiunque prenoti il gioco e agli abbonati al servizio Game Pass. La seconda sessione, invece, si terrà dal 6 al 9 settembre e sarà aperta a tutti gli interessati. Per il momento non si conoscono i dettagli circa i contenuti presenti in questa beta.

Infine, ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 6 verrà pubblicato il 25 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.