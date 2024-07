Terminator Zero: ecco il primo trailer ufficiale della serie Netflix

Terminator Zero, la nuova serie animata in arrivo su Netflix dedicata al celeberrimo franchise, si mostra con un primo trailer ufficiale. La data di pubblicazione ufficiale è fissata per il prossimo 29 agosto 2024, con una prima stagione ispirata direttamente agli eventi di Skynet e una nuova intelligenza artificiale capace di concorrere con quella già conosciuta.

La serie è prodotta da Skydance, Production I.G, Masashi Kudō e Mattson Tomlin ed è interpretata da Timothy Olyphant, Rosario Dawson, Sonoya Mizuno, André Holland e Ann Dowd.