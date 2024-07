Nobody Wants to Die è disponibile, ecco il trailer di lancio

Critical Hit Games e Plaion hanno pubblicato il trailer di lancio di Nobody Wants to Die, disponibile da oggi su PC e console.

Nel gioco affronteremo un’avventura che si svolge in una New York futuristica ispirata ai film neo-noir. Nei panni del detective James Karra si indaga sulle scene del crimine utilizzando la manipolazione del tempo e la tecnologia avanzata per scoprire indizi e smascherare un assassino in un’epoca in cui la morte appartiene al passato.

“Fin dall’inizio abbiamo voluto creare un gioco visivamente spettacolare e guidato dalla narrazione“, ha dichiarato Grzegorz Goleń, CEO e Lead Game Designer di Critical Hit Games. “Il nostro piccolo, appassionato ed esperto team ha utilizzato l’Unreal Engine 5 per creare un ambiente e un mondo incredibilmente realistici. Non vediamo l’ora che i giocatori si perdano nel mondo fantascientifico di Nobody Wants to Die“.

“Volevamo creare una narrazione che facesse riflettere i nostri giocatori“, ha affermato Marcin Grembowicz, Lead Writer di Critical Hit Games. “Abbiamo creato il mondo di Nobody Wants to Die apportando un solo cambiamento metafisico: la possibilità di trasferire la coscienza. Per ispirare i giocatori a pensare ai valori contemporanei, alle regole del mondo e su ciò che è importante nella vita. Stiamo davvero cercando di creare un’esperienza molto intensa“.

Nobody Wants to Die è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.