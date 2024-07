Warhammer 40,000: Space Marine 2, trapelata una vecchia build

Negli ultimi giorni sta circolando in rete una copia pirata di Warhammer 40,000: Space Marine 2. Ne hanno dato conferma sia il publisher Focus Entertainment che gli sviluppatori di Saber Interactive, i quali in una nota congiunta fanno sapere che la build finita online non è quella finale, bensì è vecchia di circa un anno.

Di seguito riportiamo il comunicato integrale:

“Siamo profondamente commossi dal supporto che abbiamo ricevuto dalla nostra comunità in seguito alla circolazione di una vecchia build del nostro prossimo videogioco, Warhammer 40,000: Space Marine 2. I nostri team hanno dedicato anni di duro lavoro, passione e dedizione alla creazione di un videogioco degno delle vostre speranze e aspettative, ed è scoraggiante che molte delle sorprese che abbiamo cercato di mantenere segrete siano state rovinate. Ci rattrista che questa build, che avrà quasi un anno al momento del lancio del gioco, sia il modo in cui alcuni dei nostri fan più entusiasti vivranno per la prima volta Space Marine 2. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire il miglior prodotto possibile ai nostri giocatori. Questa è stata la forza trainante alla base della nostra decisione di dedicare più tempo allo sviluppo e garantire la migliore esperienza possibile. Chiediamo a tutti di evitare questa build incompleta e di non rovinare il gioco a coloro che vorrebbero provarlo per la prima volta al momento del lancio. Space Marine 2 uscirà il 9 settembre e il modo migliore per supportare il duro lavoro dei nostri team è giocare al gioco nel modo previsto. Ci vediamo tra qualche settimana. Per l’Imperatore!”

Ricordiamo che Warhammer 40,000: Space Marine 2 è entrato in fase gold pochi giorni fa, pertanto il gioco non dovrebbe subire ulteriori rinvii.