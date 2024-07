Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! è ora disponibile

SEGA annuncia che Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! esce oggi per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam). Il titolo, ricordiamo, è già disponibile su Nintendo Switch.

Inoltre, nn aggiornamento gratuito (v1.10) è ora disponibile per tutte le piattaforme. Ecco i contenuti:

Shinazugawa Genya e Tsuyuri Kanao come personaggi giocabili.

e come personaggi giocabili. Sigilli, cornici e immagini avatar in gioco aggiuntivi. I sigilli vengono usati nel gioco per comunicare durante la modalità “Sweep the Board”. Le cornici e le immagini avatar vengono usate per le Schede giocatore, profili nel gioco condivisibili con gli altri giocatori, sia in locale che online.