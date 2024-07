Park Beyond accoglie Beyond the Skies of Arabia, il nuovo DLC

Park Beyond, il gioco di simulazione e gestione di parchi divertimenti, si espande con l’ultimo DLC del Season Pass, Beyond the Skies of Arabia. Beyond the Skies of Arabia introduce delle nuove mappe per il parco divertimenti e degli shop prefabbricati ispirati ai racconti di Scheherazade, per deliziare e intrattenere giovani e meno giovani.

Inoltre, nelle due nuove missioni della campagna puoi aiutare l’innovatrice Sofia a salvare i visitatori da alcuni malfunzionamenti. Scopri anche nuovi moduli e vagoni per le montagne russe, Portal e Spinning Lock. Questa espansione aggiunge anche nuove giostre, Star Map e Power Loop 1.0, la prima delle quali permette di impossificare Star Birth, dove le forze celestiali si incontrano. Sono anche state aggiunte due mappe, una delle quali indoor, alla modalità Sandbox.