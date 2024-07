Warhammer 40,000: Speed Freeks in uscita ad agosto

Il publisher Plaion e gli sviluppatori di Caged Elements hanno comunicato la data di uscita di Warhammer 40,000: Speed Freeks, il videogioco di corse pazze con gli Orki.

In questo videogioco multiplayer free-to-play saranno disponibili più modalità: in Deff Rally, 16 giocatori gareggiano per conquistare punti e lottano per controllarli in successione prima di uno sprint verso il traguardo. In Kill Konvoy i team gareggiano insieme a formidabili Stompas, combattendo e bombardando il nemico per assicurarsi che il proprio Stompa raggiunga il traguardo per primo.

Da notare che per giocare è necessario creare un account PROS, un servizio online per i giochi in uscita di Plaion, Saber Interactive, Deep Silver e altri.

Warhammer 40,000: Speed Freeks uscirà in Accesso Anticipato su Steam il 6 agosto, mentre la versione completa verrà pubblicata dopo qualche mese, sempre nel 2024.