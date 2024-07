Licenziamenti in NetherRealm, lo studio di Mortal Kombat

L’ultima di una lunga serie di società colpite da licenziamenti di massa è NetherRealm, lo studio autore – tra le altre – della rinomata serie di picchiaduro Mortal Kombat.

Il primo a darne notizia è sttato Tony Lazzara, ormai ex quality assurance analyst in quel di NetherRealm: “Buongiorno internet. Purttroppo, ieri il team mobile di NetherRealm è stato chiuso,” ha scritto su LinkedIn. “Un sacco di persone di grande talento sono state licenziate. Avevamo live service attivi su più titoli come Mortal Kombat Mobile, Injustice 2 e Mortal Kombat Onslaught. Anch’io sono stato coinvolto [dai tagli].”

Secondo quanto riportato da Mike Straw su Insider Gaming, almeno una cinquantina di persone sarebbero state licenziate in seguito alla chiusura del team mobile di NetherRealm. Né lo studio né il publisher Warner Bros. Games hanno ancora fornito dichiarazioni ufficiali in merito alla questione.