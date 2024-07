Tempest Rising: disponibile la demo su Steam

Sviluppato da Saber Interactive e pubblicato da 3D Realms, Tempest Rising, l’RTS arricchito da un contesto bellico, è ora giocabile attraverso un dimostrativo su PC (Steam). Qua il link cui accedere al titolo, che non ha ancora un periodo d’uscita.

Tempest Rising fonde perfettamente l’azione classica dei giochi di strategia in tempo reale degli anni ’90 e 2000 con i moderni standard di produzione e prestazioni. Il giocatore incontrerà un 1997 segnato dalla battaglia in una linea temporale alternativa in cui la crisi dei missili di Cuba è diventata nucleare. Nelle conseguenze della guerra, una strana vite elettrica rossa nota come Tempesta inizierà a diffondersi in tutto il pianeta e cambierà il corso della storia.