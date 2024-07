Kunitsu-Gami: Path of the Goddess è ora disponibile

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, sviluppato e pubblicato da Capcom, è ora disponibile su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Il titolo, che trasporta in un Giappone mitologico ben diverso da quello cui siamo abituati con opere del calibro di Sekiro: Shadows Die Twice e Ghost of Tsushima. Ecco la nostra recensione.

Inoltre, ricordiamo che è anche disponibile su Xbox Game Pass. Il protagonista, Soh, brandisce una spada per proteggere la Sacerdotessa della montagna, Yoshiro, nello scontro con le Furie. Soh non combatte da solo; ad aiutarlo ci sono abitanti dai ruoli ben definiti.