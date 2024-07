SNK vs. Capcom: SVC CHAOS torna a sorpresa su PC e console

SNK ha pubblicato a sorpresa SNK vs. Capcom: SVC CHAOS, già disponibile su PC tramite Steam e in arrivo a strettissimo giro su console PlayStation e Switch.

Questa riedizione del classico picchiaduro per sala giochi uscito originariamente nel 2003 può contare su un roster di ben 36 personaggi, tra cui Kyo Kusanagi, Terry Bogard e Mai Shiranui dalla parte di SNK, Ryu, Chun-Li e Demitri per il versante Capcom. Inoltre, questa nuova versione porta con sé il rollback netcode e le lobby online. Disponibili anche il visualizzatore di hitbox per avere una panoramica dettagliata delle aree di collisione di ciascun personaggio, nonché la modalità galleria con key art, ritratti di personaggi e molto altro.

SNK vs. Capcom: SVC CHAOS verrà pubblicato nel corso della giornata odierna sugli store digitali PlayStation, Nintendo eShop e GOG.