Streets of Rogue 2 è in arrivo a ottobre

Streets of Rogue 2, il gioco di ruolo sandbox open-world dello sviluppatore Matt Dabrowski, arriverà in Accesso Anticipato su PC (Steam) dal prossimo 22 ottobre 2024, invece che ad agosto, come puntualizzato nella nostra news. La nuova finestra di lancio di Streets of Rogue 2 è necessario per per perfezionare e migliorare ulteriormente il titolo.

“La nuova data mi permette di migliorare ulteriormente il gioco”, ha dichiarato Matt Dabrowski, creatore della serie Streets of Rogue. “La nuova data di uscita mi darà anche il tempo di condurre un playtest pre-rilascio su larga scala. Se la storia di Streets of Rogue mi dice qualcosa, questo dovrebbe essere molto vantaggioso per lo sviluppo”.