Whirlight - No Time To Trip: ecco la demo su Steam

Lo sviluppatore imaginarylab ha annunciato che la prima demo di Whirlight – No Time To Trip è ora disponibile su PC (Steam). La demo, che debutterà alla prima edizione dell’Adventure Game Fan Fair a Tacoma, Washington questo fine settimana, offre agli appassionati di puzzle e aspiranti esploratori un’occasione di prima mano per assistere alle meraviglie dell’inventore Hector.

Per realizzare la nuova invenzione, Hector dovrà esplorare la suggestiva Verice Bay. Giunto ad un passo dalla meta, ecco un nuovo guaio: quella che doveva essere la soluzione a tutti i suoi problemi si rivela un salto nell’ignoto, che lo porterà ad incontrare Margaret, un’artista forte e determinata ed una perfetta compagna di viaggio