Dungeonborne è ora disponibile su PC in Accesso Anticipato

Sviluppato e pubblicato da Mithril Interactive, Dungeonborne è ora disponibile su PC (Steam) in Accesso Anticipato. Dungeonborne è un dungeon crawler in prima persona capace di unire la dinamica di un videogioco a estrazione a un design in stile fantasy. In un mondo dominato da spade e magia, il giocatore dovrà entrare in un portale di estrazione per sopravvivere e prepararsi a combattere per un altro giorno.

Il giocatore dovrà vestire i panni di un Guerriero, Sacerdote, Ribelle, Spadaccino, Piromante, Criomante, Cavaliere della Morte o Druido, con una visuale in prima persona per percepire il potere di ogni incantesimo, il peso delle armi e l’impatto strategico di ogni mossa, collaborando inoltre con altri giocatori.