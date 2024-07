Dragon Age: The Veilguard sarà giocabile su Steam Deck

BioWare ha annunciato che Dragon Age: The Veilguard sarà pienamente compatibile con Steam Deck, pertanto sarà giocabile nativamente sulla piattaforma portatile di Valve.

Stramite un aggiornamento pubblicato su Steam, gli sviluppatori hanno fatto sapere di aver ottenuto il bollino “Verificato”, il quale indica che il videogioco dovrebbe girare senza problemi su Deck utilizzando le impostazioni grafiche predefinite. Inoltre, BioWare afferma che non ci sarà alcun bisogno di collegare il gioco a EA App, l’applicazione desktop di Electronic Arts.

Per finire, il team dichiara che la data di uscita di Dragon Age: The Veilguard verrà annunciata nel corso dell’estate. Per ora sappiamo solo che il gioco verrà pubblicato su PC e console in autunno.