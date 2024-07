Team17 presenta il simulatore di appuntamenti Date Everything!

Vi siete mai innamorati del vostro frigorifero? E dell’aspirapolvere? Magari del pianoforte… Ebbene, Date Everything! potrebbe essere proprio il videogioco che fa per voi.

In questo simulatore di appuntamenti sviluppato da Sassy Chap Games ed edito da Team17 vestiremo i panni di una giovane disoccupata che entra in possesso di un paio di occhiali magici chiamati “deviatori”. Grazie ai deviatori riuscirà a dare vita agli oggetti della sua casa, spianando la strada a nuove possibilità romantiche.

Ognuno dei cento personaggi frequentabili ha una sua storia, è completamente doppiato, e offre tre possibili finali per la relazione (amore, odio, amicizia). Tra i doppiatori citiamo Felicia Day (Supernatural, The Magicians), Johnny Yong Bosch (Bleach, Mighty Morphin’ Power Rangers), Grey DeLisle (Scooby-Doo, The Last Airbender).

Peccato che Date Everything! sia ancora sprovvisto di una data di uscita, ma sappiamo che arriverà su PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S e Switch. Purtroppo dovrete aspettare un po’ prima di chiedere al cesto della biancheria di uscire a prendere un caffè.