Arena Breakout: Infinite arriverà in accesso anticipato

MoreFun Studios ha rivelato che Arena Breakout: Infinite sarà presto disponibile su PC (Steam) in accesso anticipato. Il lancio arriva dopo un Closed Beta Test di grande successo, con un totale di iscrizioni che ha superato il milione di utenti sul sito ufficiale e sulle liste dei desideri di Steam.

Nella prossima versione in accesso anticipato, i soldati in cerca di fortuna e fama sul campo di battaglia di Kamona avranno anche l’opportunità di sperimentare il debutto di un’intensa mappa indoor CQB (battaglia ravvicinata): l’Armeria. Sotto il controllo del Fronte settentrionale, l’Armeria fungeva da roccaforte militare, ben rifornita di armi e difese fortificate. Questa terza mappa giocabile aggiunge nuova intensità al gameplay, fornendo emozionanti scenari di combattimento ravvicinato con rischi elevati e tante ricompense per i giocatori.