Funko Fusion: presentato Eddy Funko doppiato da Clancy Brown

10:10 Games, in collaborazione con Funko, Inc. e Universal Products & Experiences, ha rivelato un video contenenti informazioni su Funko Fusion con in testa il debutto del trailer della storia del gioco. Con la voce minacciosa dell’impareggiabile Clancy Brown (Le ali della libertà, Highlander, Invincible, Detroit: Become Human), i fan hanno finalmente conosciuto il subdolo cattivo di Funko Fusion, Eddy, la controparte mutaforma di Freddy Funko, profondamente contorta e immensamente potente.

Con il sogno di dominare tutto, Eddy esercita l’oscura capacità di possedere gli abitanti dei mondi ispirati alla cultura pop di Funko Fusion, costruendo un esercito di personaggi corrotti ispirati a franchise come Jurassic World, Ritorno al futuro, La cosa, Chucky e molti altri. Mentre i giocatori cercano di reagire, costruiscono la propria squadra di eroi giocabili, ognuno con strumenti unici da usare sia in combattimento che nei puzzle. Parlando di eroi, la leggenda dei fumetti Robert Kirkman si è unito al panel come ospite a sorpresa per condividere ulteriori informazioni sull’inclusione di Invincible e The Walking Dead di Skybound Entertainment. Kirkman ha poi offerto al pubblico una prima occhiata al livello Invincible di Funko Fusion e ai personaggi giocabili Invincible e Omn