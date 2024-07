PAC-MAN Simulator è ora disponibile su Roblox

Bandai Namco Entertainment e Supersocial hanno annunciato oggi il lancio di “PAC-MAN Simulator” all’interno di Roblox, basata sulla celebre icona dei videogiochi tanto amata in tutto il mondo.

“Siamo davvero felici di collaborare con Bandai Namco per portare l’iconico franchise in Roblox. Il nostro impegno vuole celebrare l’ubiquità e l’accessibilità di PAC-MAN per promuovere i legami tra le generazioni”, ha dichiarato Yon Raz-Fridman, CEO e fondatore di Supersocial. “L’esperienza farà in modo che i genitori, che spesso giocavano a PAC-MAN nelle sale giochi, si uniscano alle proprie famiglie nel mondo immersivo di Roblox. Per più di quattro decenni, è stato all’avanguardia nel settore dei videogiochi e siamo onorati di far parte della sua eredità.”