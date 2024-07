Thank Goodness You’re Here! è in arrivo a breve

Thank Goodness You’re Here!, sviluppato da Coal Super e pubblicato da Panic, è in arrivo il prossimo 1 agosto 2024 su PC e console. Gli autori di Untitled Goose Game conducono i giocatori in una cittadina inglese, tra misteri, scoperti e tanto umorismo britannico. Ambientato a Barnsworth, una strana cittadina del Regno Unito, il giocatore vestirà i panni di un commesso viaggiatore, esplorando i dintorni e incontrando gli abitanti del paese.

Ogni volta che si completeranno le attività all’interno del titolo si sbloccheranno nuove zone della città, così come compiti sempre più bizzarri, mentre l’orologio sancirà lo scorrere del tempo che manca all’importante incontro del commesso viaggiatore