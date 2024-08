Shin chan: Shiro and the Coal Town arriva in Occidente

Neos Corporation ha annunciato l’arrivo in Occidente di Shin chan: Shiro and the Coal Town, fino a questo momento relegato al solo mercato asiatico.

Il gioco racconta la vita quotidiana di Shin-chan in visita alla città di Akita con la famiglia Nohora, mentre lui e Shiro sperimentano varie cose mentre viaggiano tra la realtà e una città misteriosa.

Shin chan: Shiro and the Coal Town verrà pubblicato in versione digitale su PC (Steam) e Nintendo Switch il prossimo 24 ottobre, rispettivamente al prezzo di € 29,99 e € 39,99. Inoltre, nel corso dell’autunno verrà pubblicata una versione fisica per Nintendo Switch realizzata in collaborazione con Limited Run Games.