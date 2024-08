Nintendo: al via il Mega Festival Multiplayer

Nintendo ha avviato il Mega Festival Multiplayer che si protrarrà per tutto il mese di agosto e metà settembre, proponendo serbo svariate attività, fra cui sconti su centinaia di giochi in multiplayer per Nintendo Switch, vantaggi extra per i membri di Nintendo Switch Online e modalità aggiuntive per ricevere punti d’oro e di platino.

Nelle settimane successive cominceranno le Prove di gioco. Dal 19 al 25 agosto i membri del servizio online potranno provare 4 titoli multiplayer gratuitamente. Questi giochi saranno inoltre acquistabili in sconto durante il periodo di prova, come Super Mario Bros Wonder e molte delle iterazioni della grande N.