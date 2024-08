Steam: al via il Festival dei Giochi di Difesa

Dopo i metroidvania e tanti altri generi, Steam ha avviato nella giornata di ieri il Festival dei Giochi di Difesa, un’occasione per fare propri alcuni dei tower defence più celebri e per provare le demo delle produzioni in arrivo a breve e di titoli arrivati a breve, come Cataclismo, sviluppato da Digital Sun e pubblicato da Hooded Horse.

Tra le opere sono incluse Kingdom Two Crowns, Stronghold: Definitive Edition e Bad North: Jotuhn Edition. Stronghold: Definitive Edition ha di certo un valore storico importante per il genere, tanto da essere diventato nel corso del tempo un reale metrp di paragone.