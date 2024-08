Star Wars: Bounty Hunter è ora disponibile su PC e console

Sviluppato e pubblicato da Aspyr Media, Star Wars: Bounty Hunter è ora disponibile su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. In questa classica avventura d’azione in terza persona, il giocatore interpreterò Jango Fett, primo clone del Grande Esercito della Repubblica, assoldato per catturare uno squilibrato Jedi Oscuro.

Il giocatore vivrà una storia intensa, impersonando il leggendario cacciatore di taglie, ambientata prima degli eventi di Star Wars: Episode II – Attack of the Clones, mentre affronterà a viso aperto gli avversari, destreggiandosi tra le varie battaglie acrobatiche, con l’obiettivo di rendere il videogioco ottimizzato per gli hardware e le console di odierne. Inoltre, sono stati rivelati da poco i requisiti PC di Star Wars Outlaws.