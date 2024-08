Annunciato Wreckfest 2 per PC e console

THQ Nordic e Bugbear hanno presentato Wreckfest 2, il nuovo capitolo della serie di corse full-contact in arrivo su PC e console.

Gli sviluppatori promettono di offrire incidenti più realistici grazie a una simulazione dei danni alle parti più complessa e articolata. Ciò sarà possibile impiegando il motore fisico rinnovato, così da sfruttare al meglio l’hardware moderno e garantire una fedeltà maggiore.

Tra le modalità di gioco spiccano una modalità Carriera completamente rivista e gare online con un nuovo sistema di matchmaking basato sulle abilità. Non mancherà nemmeno la nuova modalità Schermo condiviso per giocare in multiplayer locale. Confermato, infine, il supporto al Workshop di Steam per condividere le mod sin dal lancio.

Nessuna data di uscita, per ora. Wreckfest 2 verrà pubblicato prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.