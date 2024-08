Sviluppato e pubblicato da Nintendo, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom si mostra in un nuovo video che approfondisce i luoghi più importanti al suo interno. Dall’altopiano centrale alle terre più esterne, dall’arido deserto Gerudo alla cima del vulcano Oldin, i giocatori potranno esplorare tantissime regioni durante le loro avventure. Gli abitanti di Hyrule sono stati inghiottiti da strani squarci apparsi nel terreno e toccherà alla Principessa Zelda salvare il regno.

Zelda non è sola: con l’aiuto della fata Tri, ottiene il bastone di Tri che le permette di creare imitazioni chiamate repliche ovvero copie fisiche di oggetti trovati nell’ambiente. Le repliche possono essere evocate per risolvere puzzle o sconfiggere i nemici e possono anche venire combinate per risolvere problemi in modo creativo. I giocatori possono addirittura ricreare repliche di mostri per combattere al proprio fianco.