Arena Breakout: Infinite, una data per l'accesso anticipato

Morefun Studios ha annunciato la data di uscita di Arena Breakout: Infinite in accesso anticipato. Lo sparatutto di estrazione sarà infatti disponibile su PC tra pochi giorni.

Gli sviluppatori fanno sapere che sfrutteranno questa fase di accesso anticipato per concentrarsi sull’ottimizzazione, introdurre nuove funzionalità, perfezionare le meccaniche di gioco, bilanciare i sistemi di monetizzazione e ascoltare i feedback dei giocatori per apportare eventuali modifiche e realizzare un’esperienza ludica avvincente.

“Durante il Closed Beta Test (CBT) di quest’anno per Arena Breakout: Infinite, il nostro team ha costantemente migliorato il gioco, risolvendo i bug e aggiungendo nuove funzionalità“, afferma Enzo Zhang, responsabile di MoreFun Studios e producer di Arena Breakout: Infinite. “Sulla base delle conoscenze ottenute dal CBT, abbiamo ritenuto che il modo migliore per semplificare e strutturare lo sviluppo dell’accesso anticipato fosse tramite il nostro sito web ufficiale. Pensiamo che questo sia l’approccio di sviluppo migliore e più collaborativo, poiché utilizzeremo questo periodo di accesso anticipato per lanciare il prima possibile la versione 1.0 più completa di Arena Breakout: Infinite per PC.”

L’accesso anticipato di Arena Breakout: Infinite partirà il 13 agosto tramite il client scaricabile dal sito ufficiale del gioco, con la possibilità di iniziare a scaricarlo dal giorno precedente il lancio ufficiale. Lo sparatutto arriverà successivamente su Steam, dove è già presente la pagina del prodotto, ma ulteriori dettagli a riguardo verranno resi noti durante la Gamescom 2024.