Annunciato Descenders Next, in uscita nel 2025

Il publisher No More Robots e gli sviluppatori di RageSquid hanno annunciato Descenders Next, ossia quello che il team di sviluppo definisce “videogioco di sport estremi definitivo“.

In Descenders Next avremo modo di affrontare numerose sfide controllando ogni minimo movimento dell’atleta, grazie all’uso approfondito della fisica e a un complesso sistema di trick da imparare e padroneggiare. Il proprio atleta sarà completamente personalizzabile tramite un sistema di reputazione necessario a sbloccare nuovi abiti, equipaggiamento e tavole.

Saranno disponibili modalità singleplayer o multiplayer, permettendo a chiunque di vivere un’esperienza di gioco in solitaria o unirsi ai giocatori di tutto il mondo per ottenere più punti possibile. Inoltre, gli sviluppatori promettono di offrire una gran quantità di scenari con i loro biomi e sfide dedicate.

Descenders Next verrà pubblicato nel corso del 2025 su PC (Steam), Xbox One e Series X|S; sarà inoltre presente nel catalogo del servizio Xbox Game Pass sin dal lancio. Successivamente arriverà anche su PS4 e PS5, mentre gli sviluppatori non escludono che il gioco venga pubblicato anche sulla prossima console Nintendo.