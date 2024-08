PlayStation VR 2 è ora compatibile con Steam

PlayStation VR 2, la piattaforma per la realtà virtuale, è ora compatibile con Steam. Per accedere, come descritto in un post dedicato su PlayStation Blog, non basterà che accedere a SteamVR e, in seguito, collegare il dispositivo. In questo modo, infatti, sarà possibile vantare di opere come Half Life Alyx, l’esponente apprezzato di questo modo tutto nuovo di giocare nel mercato. Qua la nostra recensione di PlayStation VR 2.

“Anche se il modo più coinvolgente per vivere i giochi per PS VR2 rimane su PS5, speriamo che i giocatori apprezzino la possibilità di giocare a una gamma ampliata di giochi VR su PC utilizzando lo stesso visore. I giocatore potrà dare un’occhiata all’enorme libreria di mondi aperti multiplayer, survival horror e giochi d’azione stealth, simulatori sportivi, puzzle e i preferiti dai fan free-to-play sul negozio di Steam”, ha dichiarato il team.