Meta chiude Ready at Dawn, lo studio di The Order 1886 e Lone Echo

Dopo averlo acquisito quattro anni fa in piena pandemia, Meta ha annunciato la chiusura di Ready at Dawn, lo studio californiano che ha dato i natali a The Order 1886 e a Lone Echo. Ne ha dato conferma su Gematsu un portavoce della società che controlla i social network Facebook e Instagram (tra gli altri).

Fondato nel 2003 da Ru Weerasuriya, Andrea Pessino e Didier Malenfant, ex di Naughty Dog e Blizzard Entertainment, nel corso dei suoi ventitre anni di attività Ready at Dawn ha sviluppato vari videogiochi per PSP, come Daxter e God of War: Ghost of Sparta, per poi realizzare l’esclusiva PS4 The Order 1886, e infine dedicarsi alla realtà virtuale con i vari Lone Echo.

Tramite un post diffuso sul suo profilo Instagram personale, Andrea Pessino ha voluto ringraziare tutte le persone che in questi due decenni hanno lavorato in Ready at Dawn. Al momento non sappiamo se i dipendenti dello studio siano stati licenziati o trasferiti in altri rami di Meta.