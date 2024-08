Annunciato The Occultist, ecco il trailer

Sviluppato da DALOAR e pubblicato da Daedelic Entertainment, è stato annunciato The Occultist, un videogioco à la The Thaumaturge che conduce in un luogo oscuro e brutale, sospeso in un’eterna lotta. “Nella mia mente sono incise immagini che farebbero tremare di paura qualsiasi uomo… ma io non sono un uomo qualsiasi. Sono L’Occultista”, queste sono le parole di Alan Rebels, il protagonista dell’esperienza.

Si tratterà di un’avventura in prima persona, basata sui rompicapi. In The Occultist, il detective del paranormale Alan Rebels si reca sulla misteriosa isola di GodStone per determinare la ragione dell’improvvisa scomparsa di suo padre. Sebbene gli avesse ripetutamente menzionato l’isola nel corso dei decenni, Alan sa solo che suo padre vi è nato e vi ha trascorso i suoi primi anni di vita.