DOOM + DOOM 2 è ora disponibile su PC e console

In occasione dell’apertura del QuakeCon, con le relative offerte Steam dedicate ai team di Bethesda come Id Software, DOOM + DOOM 2 è stato pubblicato per PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, con ulteriori aggiunte, incluso SIGIL, il capitolo non ufficiale del titolo a opera di John Romero, co-fondatore del team texano, di Dallas.

Inoltre, è anche disponibile un capitolo aggiuntivo dell’esperienza: Legacy of Rust, ovvero un continuum nato da una collaborazione tra id Software, Nightdive Studios e MachineGames, Legacy of Rust è il nuovo episodio di DOOM e il primo episodio ufficiale da DOOM II a presentare nuovi demoni e armi. Questo episodio da 16 mappe è suddiviso in due sezioni da 8 mappe: The Vulcan Abyss e Counterfeit Eden.