Dead Rising Deluxe Remaster arriva in edizione fisica a novembre

Dead Rising Deluxe Remaster arriverà sugli scaffali dei negozi di tutto il mondo con un’edizione fisica a partire da venerdì 8 novembre 2024 per PlayStation 5 e Xbox Series X. Inoltre, gli sviluppatori del gioco hanno presentato una serie di contenuti della remaster, come miglioramenti alla qualità della vita, nuove funzioni per migliorare le foto nel gioco e introduzioni più approfondite ad alcuni personaggi.

Riportato in vita con il RE ENGINE di Capcom, Dead Rising Deluxe Remaster è la remaster definitiva del classico gioco Dead Rising del 2006, con una grafica migliorata a risoluzione 4K e un frame rate di 60 FPS. Gli amanti degli zombie potranno sperimentare una nuova interpretazione del genere con un’azione incredibile, combattimenti spettacolari, un’infinità di armi a disposizione, costumi eccentrici e una trama comica ma avvincente. Le versioni digitali di Dead Rising Deluxe Remaster verranno lanciate il 19 settembre 2024 su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC attraverso Steam, con i preordini disponibili fin da ora