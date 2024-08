Alabaster Dawn è il nuovo action RPG degli autori di CrossCode

Radical Fish Games, lo studio di sviluppo che ha dato i natali all’acclamato CrossCode, ha annunciato Alabaster Dawn. Si tratta di un nuovo action RPG 2.5D con visuale dall’alto che si rifà ai grandi classici del genere.

Questa la sinossi ufficiale: “L’ombra di Nyx è calata, trasformando il mondo in una terra desolata e facendo sparire gli dei e il loro popolo. Ora, Juno, la Prescelta Esiliata, si risveglia con un compito impossibile: riportare tutto allo stato originario.” Dopo essersi risvegliata in un mondo che non riconosce più, Juno dovrà cercare un modo per riportare indietro il resto dell’umanità e scoprire cosa sia successo agli dei.

Gli sviluppatori puntano a offrire un action RPG con una longevità pianificata dalle 30 alle 60 ore, pieno zeppo di combattimenti ed enigmi in un mondo tutto da esplorare. Sarà presente un sistema di progressione del personaggio principale basato sul potenziamento dell’equipaggiamento attraverso potenti gemme, le quali quando incastonate nelle armi garantiscono l’accesso a potenti incantesimi. Non mancherà un albero delle abilità per personalizzare ulteriormente Juno.

Radical Fish Games punta a pubblicare una demo di Alabaster Dawn all’inizio del 2025, mentre il gioco vero e proprio verrà pubblicato successivamente su Steam in Accesso Anticipato. Ulteriori informazioni verranno diffuse più avanti.