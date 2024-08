Svelato Sliding Hero, un puzzle game tutto italiano per PC

Dopo essere stato selezionato per il programma Bologna Game Farm, il duo di Silent Chicken composto da Paolo Zito e Gianmarco Veronesi ha presentato ufficialmente Sliding Hero, un nuovo puzzle game con visuale dall’alto che viene descritto come “Zelda che incontra le caverne di ghiaccio dei Pokémon“.

L’opera è ambientata in un mondo mistico ispirato al Carnevale di Venezia, dove maschere e costumi elaborati si intrecciano con una cupa colonna sonora originale ispirata al 1700 italiano. Nel gioco vestiremo i panni di Luca Sicomoro, un capitano della marina veneziana che si sveglia su un’isola misteriosa dopo un naufragio. Il protagonista si ritrova a esplorare una villa misteriosa e a scoprire il pericoloso ed eccentrico cast di personaggi che la popolano.

Per quanto riguarda il gameplay, la struttura metroidvania che fa affidamento su stanze interconnesse e strumenti che permetteranno di entrare in aree della villa altrimenti inaccessibili si fonde con le abilità di “scivolamento” del protagonista. Sliding Hero è infatti un puzzle game in cui il personaggio principale può solo scivolare in una singola direzione fino a quando non incontra un ostacolo. Sarà quindi necessario fare affidamento sul proprio intuito e sulle capacità di risoluzione degli enigmi per cercare di fuggire dalla villa.

Sliding Hero verrà pubblicato su PC tramite Steam nel corso del 2025.