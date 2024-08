Annunciato Barkour, un'avventura canina per PC e console

Varsav Game Studios, ossia il team che ha dato i natali a Bee Simulator, ha presentato Barkour. Si tratta di una nuova avventura a tinte stealth che ci vede prendere il controllo di un pelosissimo agente speciale a quattro zampe.

Il videogioco segue le vicende dell’agente T.H.U.N.D.E.R., un professionista canino altamente specializzato accompagnato dalla sua fida intelligenza artificiale A.L.F.-RED, che si assicurerà che la natura giocosa dell’agente a quattro zampe non interferisca con il completamento della sua missione.

In Barkour sarà possibile scegliere il proprio approccio alle missioni: da quello furtivo, cercando di passare inosservati ed evitare il confronto con i nemici, a quello più offensivo, per chi cerca lo scontro a tutti i costi. In ogni caso, l’agente T.H.U.N.D.E.R. dovrà fare affidamento sulle sue doti atletiche e sui suoi gadget per superare le sfide di ogni missione.

Barkour non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma sappiamo che verrà pubblicato su PC (Steam) e console nel corso del 2025.