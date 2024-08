Campionati Mondiali Pokémon 2024: trionfo di Luca Ceribelli

I Campionati Mondiali Pokémon 2024 si sono conclusi con il trionfo dell’italiano Luca Ceribelli. Il nostro connazionale si è imposto nella categoria Master dei Videogiochi Pokémon battendo in finale il giapponese Yuta Ishigaki.

La tre giorni organizzata da The Pokémon Company International in quel di Honolulu, alle Hawaii, ha visto i migliori allenatori del mondo partecipare ai tornei del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon e dei videogiochi Pokémon (Pokémon Scarlatto e Violetto, Pokémon GO e Pokémon UNITE). Di seguito riportiamo tutti i vincitori e i secondi classificati in ogni categoria.

Gioco di Carte Collezionabili Pokémon – Categoria Junior :

1° posto: Sakuya Ota [JP]

2° posto: Logan Bailey [US]

1° posto: Evan Pavelski [US]

2° posto: Haruku Umehara [JP]

1° posto: Fernando Cifuentes [CL]

2° posto: Name Seinosuke Shiokawa [JP]

1° posto: Kevin Han [US]

2° posto: Tatsuomi Shimanuki [JP]

1° posto: Ray Yamanaka [JP]

2° posto: Luke Kroll [US]

1° posto: Luca Ceribelli [IT]

2° posto: Yuta Ishigaki [JP]

1° posto: Yip Kai Cheng “Yekai0904” [HK]

2° posto: Martijn Versteeg “Inadequance” [NL]

1° posto: FENNEL [JP]

2° posto: XoraTigersGaming [KR]

Per saperne di più sui Campionati Mondiali Pokémon 2024 vi invitiamo a dare un’occhiata a ciò che hanno da dire i nostri amici della redazione eSports.