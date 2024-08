Dead Cells riceve oggi il suo ultimo aggiornamento

Dead Cells, sviluppato e pubblicato da Motion Twin, è stato infoltito quest’oggi con il suo ultimo aggiornamento. Il titolo “The end is near” rende chiara l’intenzione per quanto concerne il progetto, ormai alla fine del suo corpo dopo quasi sette anni di sviluppo. Il titolo, ricordiamo, ha anche ottenuto diversi DLC, due dei quali dedicati ad altri metroidvania, come Hollow Knight e Castlevania.

The End is Near espande le meccaniche dedicate alla maledizione, oltre a inserire tre nuovi nemici, mutazioni e armi. I mob, comunque, non si rigenereranno casualmente e, soprattutto, ci sarà un effetto negativo a causa del bioma, ovvero la Cursed Biomes. Al riguardo, è stata data una maggiore attenzione al miglioramento dei personaggi, con una vasta gamma di personalizzazione, oltre a nuove opzioni di accessibilità. Ecco il post con maggiori dettagli.