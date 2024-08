Level Zero: Extraction è ora disponibile in Accesso Anticipato

Il publisher tinyBuild e lo sviluppatore ucraino DogHowl Games hanno lanciato Level Zero: Extraction, il nuovo gioco ad estrazione multigiocatore che combina insieme tattiche da FPS con il terrore del survival horror, in Accesso Anticipato stu Steam.

“Questo è un giorno molto importante per il nostro piccolo ma estremamente appassionato team. Siamo ugualmente eccitati e ansiosi di far finalmente provare ai giocatori Level Zero: Extraction, dopo anni di duro lavoro e dopo aver dedicato tutto il nostro cuore a questo progetto. Naturalmente, tutto questo non sarebbe possibile senza la nostra community. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle nostre beta e ai playtest: il vostro feedback è stato e continua a essere prezioso per noi. Oggi la nave lascia il porto e non vediamo l’ora di far evolvere Level Zero: Extraction durante la fase di accesso anticipato insieme alla community”, ha dichiarato Lex Pimenov, Game Director di DogHowl Games.