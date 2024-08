Until Dawn: rivelato il prezzo di vendita su PC e PlayStation 5

Sviluppato da Supermassive Games e pubblicato da PlayStation Studios, Until Dawn arriverà su PlayStation 5 e per la prima volta su PC dal prossimo 4 ottobre 2024. Oltre alla data annunciata qualche giorno fa, è stato anche pubblicato il prezzo di vendita, che in queste ore è stato molto discusso dai giocatori poiché fin troppo elevato, non essendo un remake ma una versione aggiornata per PC e PlayStation 5.

Il prezzo, in tal senso, è di 69,99 euro, come una novità qualunque appena uscita. Quando otto amici tornano al rifugio isolato in cui l’anno prima sono scomparsi due del loro gruppo, finiscono intrappolati nella gelida morsa della paura e la gita in montagna si trasforma in un incubo da cui è impossibile svegliarsi.