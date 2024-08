Atsuka Tanaka: morta la celebre doppiatrice di Bayonetta e Lara Croft

Doppiatrice nipponica famossima nel mondo dell’intrattenimento e nel panorama videoludico, Atsuka Tanaka ha prestato la voce a Bayonetta nell’omonimo videogioco, in Ghost in the Shell, in Mobile Suit Victory Gundam, in Stand Alone Complex e, soprattutto, in Tomb Raider. In tal senso, fu la prima doppiatrice ufficiale di Lara Croft.

A darne la notizia è il figlio, rilasciando un comunicato ufficiale su X. L’agenzia ha sottolineato, inoltre, che la doppiatrice era da tempo malata e che si stava riprendendo a seguito delle cure.