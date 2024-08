Arizona Sunshine Remake è stato annunciato

Durante il VR Game Showcase, il publisher e sviluppatore Vertigo Games ha annunciato Arizona Sunshine Remake, una ricostruzione completa dell’iconica esperienza VR del 2016 sull’apocalisse zombie che ha fatto da apripista al genere, in arrivo su Meta Quest 2 e 3, PS VR2, e PC VR il 17 ottobre.

Arizona Sunshine Remake migliora il gioco originale, completamente ricostruito con una grafica GORE-geous VR e combattimenti e armi VR di nuova generazione. Il giocatore affronterà i non morti da solo o con un massimo di tre compagni sopravvissuti in un’America sud-occidentale post-apocalittica invasa dagli zombie e vivete un’Arizona infestata dagli zombie come mai prima d’ora: