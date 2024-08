Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 slitta al 2025

Paradox Interactive e The Chinese Room hanno annunciato il rinvio di Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, che dunque non verrà più pubblicato entro la fine del 2024, bensì nel corso dei primi mesi del 2025.

Tramite un video messaggio diffuso nelle scorse ore, il creative director Alex Skidmore ha fatto sapere che i lavori sono quasi terminati, tuttavia il team ha bisogno di più tempo per ottimizzare il tutto e verificare che il gioco giri nel migliore dei modi. Il rinvio permetterà agli sviluppatori di agire sulla base dei feedback ricevuti dai playtester, inoltre verranno aggiunti ulteriori finali per far sì che ogni storia trovi la sua degna conclusione.

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, lo ricordiamo, uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S.