Beyond Galaxyland in uscita a settembre su PC e console

L’etichetta United Label e lo sviluppatore Sam Enright hanno annunciato la data di uscita di Beyond Galaxyland, il videogioco di ruolo che strizza l’occhio ai grandi classici del passato, tra cui Chrono Trigger e Paper Mario.

Il gioco segue le vicende di Doug, un liceale che viene trasportato a Galaxyland, una collezione di pianeti apparentemente idilliaca simile a uno zoo, pochi istanti prima della distruzione del pianeta Terra da parte di un misterioso distruttore di mondi noto solo come “The End”. Mentre Doug si imbarca in una ricerca interplanetaria, viaggiando da un pianeta all’altro, si unisce a un gruppo eterogeneo di compagni in un coraggioso tentativo di scoprire la verità che si cela dietro Galaxyland e cercare di annullare la distruzione della Terra.

Beyond Galaxyland verrà pubblicato il 24 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.