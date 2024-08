Harry Potter: Campioni di Quidditch: ecco il trailer "La Magia è nell'Aria"

In arrivo il prossimo 3 settembre 2024 su PC, PlayStation e Xbox, Harry Potter: Campioni di Quidditch si mostra con un nuovo trailer, mostrando le ambientazioni di Hogwarts e personaggi riconoscibilissimi come lo stesso Harry e i Gemelli Weasley. Svetta, inoltre, lo stendardo verde e argentato di Casa Serpeverde. I giocatori, in tal senso, potranno personalizzare a loro piacimento l’avatar, scegliendo, proprio come in Hogwarts Legacy, la casa preferita.

Dalle sfide nel cortile della Tana dei Weasley fino agli scontri ad altissimo livello della Coppa del Mondo di Quidditch, i giocatori potranno volare in arene leggendarie sfidando o impersonando i personaggi nati dalla penna di J.K Rowling.

