Akimbot si mostra in un video trailer prima del lancio

Tematicamente vicino a opere come Ratchet & Clank, Akimbot, sviluppato da Evil Raptor e pubblicato da PLAION, si mostra con il trailer di lancio prima della pubblicazione, fissata per il 29 agosto 2024 su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC via Steam. Al suo interno, sono stati mostrati i nemici e le varie ambientazioni che i personaggi principali incontreranno lungo il viaggio.

In Akimbot i giocatori vestiranno i panni di Exe, un robot fuorilegge, e della sua inaspettata spalla Shipset, mentre si faranno strada tra eserciti di robot, controllando astronavi e creando percorsi di tipo in una missione per salvare l’universo dalla rovina. Qua la nostra anteprima hands on.